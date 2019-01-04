لوكاس باكيتا يدعم ميلان قبل كأس السوبر الإيطالي

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع البرازيلي لوكاس باكيتا قادمًا من فلامنغو، بعد توقيعه لعقد مدة خمس سنوات ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، حيث يمكنه المشاركة في السوبر المحلي أمام يوفنتوس في جدة.

ولد لوكاس باكيتا في ريو دي جانيرو في 27 أغسطس/آب 1997، وبدأ مسيرته في صفوف الشباب في فلامنغو قبل أن ينضم للفريق الأول في 28 مايو/أيار 2017.

وذكر موقع ميلان على الإنترنت أن باكيتا، البالغ عمره 21 عامًا، شارك في 65 مباراة مع فلامنغو سجل خلالها 13 هدفًا، كما شارك في مباراة دولية واحدة مع المنتخب البرازيلي في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت أمام الولايات المتحدة وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين.

سينضم لوكاس باكيتا إلى زملائه في ميلانيلو، يوم الإثنين المقبل، مع بداية التدريبات في أعقاب انتهاء فترة التوقف الدولية؛ وذلك استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلية في جدة أمام يوفنتوس.

ويلتقي ميلان ويوفنتوس على لقب السوبر في استاد “الجوهرة المشعة” في جدة يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويحتل ميلان المركز الخامس في ترتيب الدوري الذي يتصدره يوفنتوس، بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة.