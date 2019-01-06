تقارير.. ماندزوكيتش يقترب من تجديد تعاقده مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، على أن ماريو ماندزوكيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي، اقترب من تجديد تعاقده مع الفريق، حتى صيف عام 2022.

ووفقًا لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن اللاعب الكرواتي صاحب الـ32 عامًا، محبوب جدًا من المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، ويريده أن يحتفظ به لأطول فترة ممكنة.

وينتهي عقد ماندزوكيتش، الحالي في صيف 2020، وأكد الموقع أنه لو وقع على العقد الجديد، فإنه قد يعتزل مع نهايته بقميص يوفنتوس.

وانضم الكرواتي لصفوف يوفنتوس في صيف العام 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وبات من أفضل اللاعبين في الفريق الإيطالي خلال الفترة الماضية.