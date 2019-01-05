يوفنتوس يقترح صفقة تبادلية مع آرسنال للحصول على آرون رامزي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، السبت، أن يوفنتوس يدرس إبرام صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي، للحصول على آرون رامزي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن يوفنتوس يريد التعجيل بضم الويلزي آرون رامزي من آرسنال في يناير الحالي، وعدم الانتظار إلى الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس قد يقدم لاعبه الألماني سامي خضيرة، على آرسنال، في سبيل الحصول على آرون رامزي.

وينتهي عقد رامزي، البالغ من العمر 28 عامًا، مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه سيغادر الغانرز مجانًا الصيف المقبل.

وأوضح “كالتشيو ميركاتو” أن سامي خضيرة كان هدفًا دائمًا للإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال، وهو الأمر الذي قد يسهم في إقناع النادي اللندني بالتخلي عن لاعبه الويلزي هذا الشتاء لصالح يوفنتوس.

ولعب رامزي 355 مباراة مع آرسنال، سجل فيها 62 هدفًا، وصنع 63.