كشف كواليس جديدة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس

كشف فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إلى يوفنتوس، الصيف الماضي.

ونقلت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” عن باراتيسي: “رونالدو هو رونالدو، لا يوجد ما نقوله، نحن سعداء به، ليس فقط من الناحية الفنية”.

وأضاف: “رونالدو مثال للجميع، عندما ترى اللاعب رقم 1 يعمل بهذا الشكل، فإن الجميع يشعرون بأنهم ملزمون بفعل الأمر نفسه، فهو يتدرب كثيرًا، ويحرص على كل التفاصيل”.

وعن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس قال باراتيسي: “كل شيء حدث بسرعة، كان انتقالًا تاريخيًا، نريد أن نشكر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو، لم يكن من السهل أن تبيع لاعبًا مثل هذا”.

واصل باراتيسي: “التواصل الأول بيننا، كان عندما لعب ريال مدريد ويوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. خورخي مينديز، (وكيل أعمال رونالدو) أخبرني أن كريستيانو يريد اللعب في يوفنتوس، لدرجة أنني اعتقدت أنها مزحة”.

وأكمل: “بعد ذلك تحدث معنا خورخي بشأن جواو كانسيلو، وعاد مرة أخرى للحديث عن رونالدو، في هذه اللحظة فهمت أنه بإمكاننا أن نشتري رونالدو، وتحدثت مع الرئيس آندريا آنييلي”.

وواصل باراتيسي: “لم يكن الأمر سهلًا، لكن آنييلي استجاب فورًا، من الناحية الفنية، ومن جهة ما يمكن أن يجلبه رونالدو لعلامتنا التجارية”.

“بعد ساعات اتصل بي مينديز ليخبرني بأن أحاول التعاقد مع رونالدو. أليجري كان سعيدًا للغاية، آنييلي تحدث مع مديري المبيعات، وقمنا بدراسة اقتصادية، وعندما فهمنا أن العملية ستكون مفيدة، قررنا وضع اللمسات الأخيرة عليها”.

وسجل رونالدو 15 هدفًا وصنع 8 في 24 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفًا.