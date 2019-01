كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب وأحسن هدف (فيديو)

توّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في 2018، بفضل تصويت الجماهير في حفل “غلوب سوكر” في مدينة دبي الإماراتية، يوم الخميس.

وفاز الدون بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وقال عقب تسلم الجائزة: “سأفعل المستحيل للفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفينتوس”.

ونال الهداف التاريخي لريال مدريد 433 صوتًا من أصوات الجماهير، ليتسلم الجائزة في حفل كبير أقيم في مدينة دبي.

???????? Cristiano Ronaldo is the winner of the ✨Best Player Of The Year✨ Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council⁣⁣

