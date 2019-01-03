كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب وأحسن هدف (فيديو)

توّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في 2018، بفضل تصويت الجماهير في حفل “غلوب سوكر” في مدينة دبي الإماراتية، يوم الخميس.

وفاز الدون بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وقال عقب تسلم الجائزة: “سأفعل المستحيل للفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفينتوس”.

ونال الهداف التاريخي لريال مدريد 433 صوتًا من أصوات الجماهير، ليتسلم الجائزة في حفل كبير أقيم في مدينة دبي.

???????? Cristiano Ronaldo is the winner of the ✨Best Player Of The Year✨ Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣@dubaiholding #dubaiholding @Cristiano #globesoccer @DubaiSC pic.twitter.com/R04Cp39T44 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) ٣ يناير ٢٠١٩

وحضر رونالدو إلى دبي قبل أيام وقضى إجازة عائلية مع صديقته جورجينا رودريغيز ونجله البكر كريستيانو جونيور، الذي ظهر معه في فيديو قصير وهو يركض في صحراء دبي ليلًا.

وظهرت جورجينا في قاعة الحفل وهي ترتدي غطاء رأس داخل القاعة، وكانت تحتفل بفوز صديقها بأول جوائز 2019.

كما فاز أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل نادٍ في 2018.

¡Cristiano Ronaldo se quedó con el premio de los fans de 433 en los Globe Soccer Awards que se entregan en Dubai! pic.twitter.com/VcSCPVWKpD — SportsCenter (@SC_ESPN) ٣ يناير ٢٠١٩

كما فاز الفرنسي ديديه ديشامب بجائزة أفضل مدرب بعد نجاحه في قيادة منتخب الديوك للفوز بكأس العالم 2018.

وحصد البرازيلي أليسون بيكر جائزة أفضل حارس مرمى، وجورجي مينديز بجائزة أفضل وكيل لاعبين في العالم لعام 2018

أليسون بيكر يفوز أفضل حارس لعام 2018#مؤتمر_دبي_الرياضي

حفل جوائز #جلوب_سوكر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/tkuBYfeiE4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣ يناير ٢٠١٩

جورجي #مينديز يفوز بجائزة أفضل وكيل لاعبين في العالم لعام 2018#مؤتمر_دبي_الرياضي

حفل جوائز #جلوب_سوكر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/dAZ1Q8sEiP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣ يناير ٢٠١٩

وعلى الصعيد العربي، فاز السعودي سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، بجائزة المسيرة المهنية للاعبين العرب.