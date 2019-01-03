كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب وأحسن هدف (فيديو)

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب وأحسن هدف (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- أحمد نبيل- إرم نيوز

توّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في 2018، بفضل تصويت الجماهير في حفل “غلوب سوكر” في مدينة دبي الإماراتية، يوم الخميس.

وفاز الدون بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وقال عقب تسلم الجائزة: “سأفعل المستحيل للفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفينتوس”.

ونال الهداف التاريخي لريال مدريد 433 صوتًا من أصوات الجماهير، ليتسلم الجائزة في حفل كبير أقيم في مدينة دبي.

وحضر رونالدو إلى دبي قبل أيام وقضى إجازة عائلية مع صديقته جورجينا رودريغيز ونجله البكر كريستيانو جونيور، الذي ظهر معه في فيديو قصير وهو يركض في صحراء دبي ليلًا.

وظهرت جورجينا في قاعة الحفل وهي ترتدي غطاء رأس داخل القاعة، وكانت تحتفل بفوز صديقها بأول جوائز 2019.

كما فاز أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل نادٍ في 2018.

كما فاز الفرنسي ديديه ديشامب بجائزة أفضل مدرب بعد نجاحه في قيادة منتخب الديوك للفوز بكأس العالم 2018.

وحصد البرازيلي أليسون بيكر جائزة أفضل حارس مرمى، وجورجي مينديز بجائزة أفضل وكيل لاعبين في العالم لعام 2018

وعلى الصعيد العربي، فاز السعودي سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، بجائزة المسيرة المهنية للاعبين العرب.

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