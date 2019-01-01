بالأرقام.. كيف تفوق الجزائري بغداد بونجاح على ميسي ورونالدو في 2018؟ (صورة)

نشرت صحيفة “صن” البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الجزائري بغداد بونجاح تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في العام 2018.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الذي يركز فيه الجميع على ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، في سباق الهدافين لعام 2018، فإن هناك لاعبًا بعيد عن الأضواء تمامًا هو الذي نجح في خطف لقب هداف العام المنقضي من النجمين الكبيرين.

وأشارت إلى أن بغداد بونجاح، الجزائري الدولي البالغ من العمر 27 عامًا، ولاعب السد القطري، أحرز 59 هدفًا في 40 مباراة خاضها خلال العام 2018، متفوقًا على ميسي الذي أحرز 54 هدفًا في 51 مباراة، ورونالدو الذي سجّل 53 هدفًا في 49 مباراة.

ويأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الرابعة في قائمة هدافي 2018، برصيد 52 هدفًا في 46 مباراة، يليه البرازيلي ديوغو لويس سانتو، لاعب نادي بوريرام يونايتد التايلاندي، برصيد 51 هدفًا في 43 مباراة.

وقالت إن بغداد بونجاح تصدر قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المنقضي برصيد 13 هدفًا، وساعد فريقه على الوصول إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخرج على يد نادي بيروزي الإيراني.

ونوهت “صن” إلى أن بونجاح حقق رقمًا فريدًا من نوعه في الدوري القطري، عندما أحرز 7 أهداف في مباراة السد والعربي، التي انتهت لصالح السد 10-1.

وأشارت إلى أن تألق بونجاح دفع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، متصدر دوري الدرجة الأولى، البريمييرشيب، حاليًا إلى التفاوض معه لضمه إلى صفوف الفريق، ولكن الطلبات المادية للاعب الجزائري الدولي حالت دون إتمام الصفقة.