بغداد بونجاح يجدد عقده مع السد القطري حتى 2024 (صور)

أعلن نادي السد القطري تجديد عقد مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح حتى عام 2024.

ونشر نادي السد بيانًا مقتضبًا مصحوبًا بصورة اللاعب، قال فيه إن بونجاح قرر تميديد عقده مع الفريق، حتى عام 2024، دون ذكر أي تفاصيل مادية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بونجاح مع السد القطري في 2021، اللاعب صاحب الـ27 عامًا قرر التجديد لثلاثة أعوام أخرى.

وانضم بونجاح إلى السد القطري في 2015 قادمًا من النجم الرياضي الساحلي التونسي، وسجل 26 هدفًا وصنع 5 خلال مشاركته في 13 مباراة في الدوري القطري هذا الموسم.

وتصدر بغداد بونجاح ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفًا.

وخرجت تقارير صحفية تؤكد رغبة ليستر سيتي الإنجليزي، في الحصول على خدمات المهاجم الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن اللاعب حسم أمره بالبقاء في السد.