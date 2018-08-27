بغداد بونجاح يقود السد لانتصار كبير على الاستقلال في دوري أبطال آسيا (شاهد أهداف المباراة)

واصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح هز الشباك بعدما سجل هدفين جديدين، ليقود السد، آخر فريق قطري وعربي أحرز اللقب في 2011، لتعديل تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على مستضيفه الاستقلال الإيراني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين.

تقدم الاستقلال في الشوط الأول بهدف بنيران صديقة، قبل أن ينتفض الفريق القطري في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف متتالية، بدأها أكرم عفيف في الدقيقة 60 قبل أن يسجل بونجاح هدفيه في الدقيقتين 65 و74.

وستقام مباراة الإياب في قطر في 17 سبتمبر/ أيلول.

وسجل بونجاح عشرة أهداف في أول ثلاث مباريات بدوري نجوم قطر، منها سبعة أهداف في مباراة واحدة ويتصدر ترتيب الهدافين بدوري الأبطال برصيد 11 هدفًا.