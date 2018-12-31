لماذا تخلص كيليان مبابي من صور نجمه المفضل كريستيانو رونالدو؟ (شاهد)

هنّأ الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عشاقه بالعام الجديد بصورة قديمة في غرفته لكنه تخلص من صور مثله الأعلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووضع مكانها صورًا له.

وكانت الصورة شهيرة للنجم الفرنسي الشاب حيث ظهر فيها في غرفته محاطًا بعدة صور لنجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعده دائمًا مثله الأعلى ونجمه المفضل وزاره في مدريد حين كان صغيرًا كما كان قريبًا من مجاورته صيف 2017 لكنه فضّل في الأخير التوقيع لباريس سان جيرمان.

ونشر النجم الفرنسي نفس الصورة لكن صور رونالدو تم إزالتها ووضع بدلًا منها صورًا له في الموسم الماضي متوجًا بعدة ألقاب محلية ودولية رفقة فريقه والمنتخب الفرنسي، كما ظهر في صور متوجًا بجوائز فردية.

ويبدو أن كليان مبابي يرغب في توجيه رسالة للجميع أنه حاليًا أصبح نجمًا كبيرًا يقارن بالنجوم الكبار ولم يعد النجم الشاب الواعد والذي يحلم بالوصول إلى عالم الكبار.