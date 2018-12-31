بوفون عن انتقاله لباريس سان جيرمان: لست الشخص الذي يُشترى بالمال

رفض جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الحالي ويوفنتوس السابق الاتهامات التي طالته بأنه غادر الفريق الإيطالي بعد نهاية عقده مع انتهاء الموسم الماضي، بحثًا عن الأموال.

وقال “بوفون” في حوار لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية: “لن أتخلى أبدًا عن مبادئي وأحلامي من أجل الأموال، ربما يشعر البعض بالقليل من الحسد تجاهي، هذه هي طبيعة الإنسان، لكن لدي قاعدة مهمة، وهي عدم الالتفات لما يقوله الآخرون عنك”.

وأضاف: “المال مهم بكل تأكيد؛ لأنه وسيلة للعيش بشكل أفضل، لكنني لست الشخص الذي يُشترى بالمال”.

وأردف: “أنا فخور لتواجدي هنا في باريس، لأن الحصول على عرض قوي من نادٍ كبير مثل هذا يعكس مدى ثقتهم في قدراتي، ومتأكد أنني اتخذت القرار الصحيح”.

وبسؤال عن شعوره بعدم اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، وهل أشعره ذلك بالندم، أجاب: “لعبت مع الكثير من الأبطال، وأريد دائمًا اختبار نفسي مع الأفضل بما في ذلك هو.. في باريس هناك نيمار ومبابي”.

وعن احتمالية مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، أشار بوفون: “سيكون شعورًا جميلًا وغريبًا في نفس الوقت.. لكنني سأعود إلى ملعبي وبين جماهيري الذين غادرتهم بطريقة عاطفية.. لا أود مواجهتهم في النهائي، سيكون من الصعب إدارة الأمور بعد المباراة في حال الفوز، لأنني أريد الحصول على الحرية في التعبير عن فرحتي الكبيرة”.

ويواجه يوفنتوس نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بينما يلاقي باريس سان جيرمان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.