بعد غياب 5 جولات.. ميلان يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي (فيديو)

استعاد فريق آسي ميلان، اليوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

وتغلب ميلان على ضيفه سبال بهدفين لهدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سبال عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 53 نقطة.

بادر سبال بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق أندريا بيتانيا، وبعدها بثلاث دقائق أدرك ميلان التعادل عبر الإسباني صامويل كاستييخو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ميلان 2 – 1 سبال : اهداف المباراة كاملة HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/ouQT7wEgz3 — . (@___19797) December 29, 2018

وحاول لاعبو الفريقين إحراز هدف التقدم خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 64 ليتمكن الأرجنتيني غونزالو هيغواين من إضافة الهدف الثاني.

وبهذا الهدف، يكون هيغواين قد أحرز أول أهدافه بعد صيام دام عن التهديف منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفشلت جميع محاولات سبال في إدراك التعادل، ليخرج ميلان فائزًا بالثلاث نقاط.

ويعد آخر انتصار حققه ميلان في الجولة الرابعة عشر للمسابقة على حساب بارما بهدفين مقابل هدف.