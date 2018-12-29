نابولي يعبر بولونيا بثلاثية ويلاحق يوفنتوس في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

عبر فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 44 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 53 نقطة.

بادر نابولي بالتسجيل في الدقيقة 16 عبر البولندي اركاديوز ميليك، إلا أن بولونيا أدرك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق الباراغوياني فيديريكو سانتاندير لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الدوري الايطالي ||

نابولي 3 – 2 بولونيا .. أهداف اللقاء كاملة HD . pic.twitter.com/PsNNET0d4U — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) December 29, 2018

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح ميليك في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51، قبل أن يعود بولونيا للتعادل مجددًا في الدقيقة 81 عن طريق البرازيلي دانيلو لارانغييرا.

وجاءت الدقيقة 88 لتشهد معها الهدف الثالث لنابولي عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.