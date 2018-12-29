ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو ويصبح أفضل هداف في 2018

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالوصول لرقم تعوّد على تحقيقه في مشواره الكروي.

ومنذ 2011، تعوّد رونالدو على تحقيق رقمه الرائع، وهو تسجيل 50 هدفًا في العام، إلا أنه فشل بالوصول لهذا الرقم، بعد أن خاض مباراته الأخيرة في السنة، مساء اليوم السبت، ضد سامبدوريا.

وبالرغم من تسجيله هدفين خلال لقاء فريقه الذي انتصر فيه على سامبدوريا بنتيجة 2-1، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، إلا أن رونالدو أنهى العام بـ49 هدفًا، في 53 مباراة.

كما فشل رونالدو باللحاق بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي سجل 51 هدفًا في 54 مباراة خاضها في 2018.

وكان ميسي قد وصل إلى 50 هدفًا أو أكثر في 8 سنوات من آخر 9، ولم ينجح في ذلك فقط عام 2013 عندما سجل 45 هدفًا في 47 مباراة خاضها مع البلوغرانا والمنتخب الأرجنتيني.

وتصدّر “الدون” هدافي الدوري الإيطالي “مؤقتًا”، بعد أن رفع رصيده لـ14 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف واحد على البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى.

كما حقق ميسي 3 بطولات هذا الموسم، فيما توج رونالدو ببطولة وحيدة