ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد ثنائية كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وسامبدوريا (صورة)

انتزع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم بـ14 هدفًا، متفوقًا بهدف على كريستوف بياتيك مهاجم جنوى، وفابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا.

وأحرز رونالدو هدفين لفريقه في مرمى سامبدوريا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة “بليتشر ريبورت”، فإن رونالدو أصبح بعد هذا الهدف أول لاعب برتغالي يسجل 13 هدفًا في موسم واحد بالكالتشيو، متجاوزًا رقم مواطنه روي باروس، لاعب اليوفي الأسبق، الذي أحرز 12 هدفًا في موسم 1989-1990.

وكان الهدف الثاني الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء هو الهدف رقم 100 لليوفي في عام 2018.

وأصبح يوفنتوس أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يحقق 53 نقطة بعد انتهاء مرحلة الذهاب، ويتصدر السيدة العجوز الترتيب العام للكالتشيو بفارق 12 نقطة مؤقتًا عن أقرب ملاحقيه فريق نابولي، الذي لديه لقاء اليوم أيضًا.

يذكر أن فريق جنوى سيلعب، اليوم، في نفس الجولة أمام فيورنتينا، وبالتالي أمام المهاجم الشاب كريستوف بياتيك فرصة لاستعادة صدارة الهدافين أو على الأقل معادلة رقم رونالدو، وهي الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.