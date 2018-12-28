حارس يسجل في مرماه هدفا “ربما يكون الأسوأ في التاريخ”‎ (فيديو)

أحرز حارس إسكولي ما يمكن أن يكون أسوأ هدف في التاريخ يسجله حارس بالخطأ في مرماه وذلك خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ونشرت صحيفة “صن” الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن فيليبو بيروتشيني ارتكب خطأ كارثيًا عندما عادت له الكرة من زميل، لكنه بدلًا من تشتيتها قوية نحو مرمى الخصم لمسها واستدار بجسده لترتطم بقدمه دون أن يدري وتسكن شباكه، ليخسر الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء الهدف في الدقيقة 26 حينما بدا الجميع هادئين في ليلة احتفالية، وكانت النتيجة حينها التعادل السلبي، لكن ناهويل فالنتيني قرر إعادة الكرة لحارسه بعدما ضغط عليه ستيفانو موريو في مركز الظهير الأيسر.

وهنا ارتبك الحارس بيروتشيني، وبدلًا من تسديد الكرة أو تشتيتها ارتطمت في قدمه، ودخلت الشباك الخالية في حالة ذهول كل من كان في الملعب.

وتعرَّض الحارس لسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان معظم التعليقات ساخرة من اللعبة وتصفها بأنها ضمن لعبة “بلايستيشين”، حيث قال أحدهم إن ما حدث يمكن أن يحدث لشخص يلعب لعبة فيفا لأول مرة”.