موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس نظيره أتلانتا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة بعد أول 17 جولة، بينما في المقابل يتواجد أتلانتا بالمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وكان فريق يوفنتوس قد فاز على روما بهدف دون مقابل في الجولة الماضية ليرفع رصيده للنقطة 49 ويوسع الفارق مع نابولي إلى 8 نقاط ويعزز صدارته لجدول الترتيب.

ويقدم يوفنتوس مشوارًا محليًا مميزًا في الموسم الحالي، حيث حقق 16 انتصارًا خلال 17 جولة من عمر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن نابولي أقرب ملاحقيه، بينما سجل كريستيانو رونالدو رونالدو، نج الفريق، 11 هدفًا يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي المسابقة.

وأكد ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، استبعاد رونالدو من التشكيل الأساسي لليوفي ضد أتلانتا، مبررًا ذلك بالخطة المتبعة لإراحته من أجل الوصول إلى درجة كبيرة من الجاهزية خلال شهر مارس المقبل، حيث التحديات الكبرى بكل المسابقات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أتلانتا، وتذاع على قناة “بي إن سبورت 4” بصوت المعلق خالد الحدي.