ميلان: غاتوزو باقٍ في منصبه

شدّد المدير الرياضي البرازيلي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم ليوناردو اليوم الجمعة، على عدم وجود نية لإقالة المدرب جينارو غاتوزو، على الرغم من النتائج السيئة للفريق، نافيًا في الوقت ذاته ما تردد عن رغبة المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقال ليوناردو:”ليست هناك نية لتغيير المدرب، وميلان لم يتصل بأي شخص آخر”، خلافًا للتقارير التي تحدثت عن توجه النادي “اللومباردي” للتخلي عن خدمات لاعب وسطه السابق في حال لم يخرج الفريق منتصرًا السبت، ضد سبال في مباراته الأخيرة لهذا العام في الدوري المحلي.

ويتخلف ميلان بفارق 3 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل مباراة السبت، التي ستكون الأخيرة في ذهاب الدوري، متأثرًا بالعقم الهجومي، إذ فشل في الوصول إلى الشباك خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

وأكد البرازيلي:”نحاول تصحيح الوضع، وما زلنا في السباق من أجل تحقيق أهدافنا، وإنهاء (الدوري) في المراكز الأربعة الأولى”، مشيرًا إلى أن “مالكي النادي يعلمون بالوضع، ونحتاج التعاون والتعاضد من الجميع”.

ورأى ليوناردو أن هناك “حاجة لفهم الوضع من أجل تصحيحه، ولن نقوم بشراء 10 لاعبين من أجل تصحيح الأمور بلمح البصر”.

أما فيما يخص هيغواين والحديث عن رغبته بالانتقال إلى تشيلسي للعب تحت إشراف مدربه السابق في نابولي ماوريتسيو ساري، فأكد ليوناردو أن المهاجم الأرجنتيني الذي انتقل الصيف المنصرم إلى ميلان من غريمه يوفنتوس على سبيل الإعارة، لم يتقدم بطلب الرحيل.

ولم يقدم الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عامًا المستوى المأمول منه في ميلان، إذ اكتفى بخمسة أهداف في 14 مباراة.

وقال ليوناردو:”هيغواين لاعب يوفنتوس، ونملك خيار التعاقد معه نهائيًا في نهاية العام (الموسم)، ولا يمكن إضافة أي شيء آخر، وعليه أن يتحمل مسؤولياته والقيام بالمطلوب منه على أرضية الملعب”، موضحًا:”علاقتنا معه صريحة جدًا، ولديه دور مهم ليؤديه معنا وهو يعلم ذلك”.

وتابع:”يتمتع بدور قيادي لأنه فاز بالكثير، وسنرى ما سيحصل في نهاية العام (الموسم)، والتواجد في دوري الأبطال من عدمه، يغيّر الحياة بالنسبة لنا”.