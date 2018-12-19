ميلان يمهل غاتوسو لنهاية الشهر لإنقاذ منصبه

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إدارة ميلان منحت المدير الفني جينارو غاتوسو المباريات الثلاث المقبلة في الدوري للحفاظ على منصبه أو إقالته في حال فشله.

وحتى مع وجود ميلان في المركز الرابع في الترتيب، فإن غاتوسو لا يزال في وضع غير مريح بعد أن ودع فريقه، الذي فاز في مباراة وحيدة من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري المحلي، بطولة الدوري الأوروبي بدور المجموعات الخميس الماضي بعد أن خسر 3-1 أمام أولمبياكوس اليوناني.

وتعادل الروسونيري في آخر مباراتين بالدوري أمام تورينو وبولونيا ما وضع غاتوسو في موقف صعب بعد خوض 16 مباراة من المسابقة.

وذكرت شبكة “ميدياست” التلفزيونية الإيطالية أن إدارة ميلانو منحت غاتوسو حتى نهاية الشهر الحالي لتدعيم مركزه وإلا ستتم إقالته.

وسيخوض ميلان المباريات الثلاث المقبلة أمام فيورنتينا وفروزينوني وسبال حيث ينافسه فيورنتينا فقط على أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال بينما يصارع فروزينوني وسبال للنجاة من الهبوط.

ومن المرشحين لخلافة غاتوسو في حال رحيله روبرتو دوناندوني وهو لاعب سابق لميلان في فترة تألقه والفرنسي المخضرم ارسين فينغر مدرب آرسنال السابق.