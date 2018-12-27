لوكا مودريتش يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رفض عرض ريال مدريد للتجديد، الذي قدمته إدارة الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن مودريتش رفض العرض الأول من ريال مدريد، مضيفة أن أفضل لاعب في العالم يخطط للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرتبط مودريتش، البالغ من العمر 32 عامًا، مع ريال مدريد بعقد حتى صيف 2020، وتردد أنه كان قريبًا من إنتر ميلان الصيف الماضي.

ونال مودريتش، الموسم الماضي، جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، وجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، وسجل للفريق الملكي 14 هدفًا وصنع 43 في 280 مباراة.