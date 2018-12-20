إنتر ميلان يلجأ لحيلة جديدة للتعاقد مع لوكا مودريتش من ريال مدريد

طلب تشانغ جيندونغ مالك نادي إنتر ميلان الإيطالي من جوسيبي ماروتا المدير الرياضي الجديد للنادي القيام بمحاولة جديدة لضم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم 2018 الموسم المقبل.

وحاول النادي الإيطالي الصيف الماضي ضم قائد كرواتيا وأغراه بالحصول على 10 ملايين يورو صافية سنويًا، بينما يحصل في ريال مدريد على 6.5 مليون يورو في الموسم.

كما حصل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، بلعب عامين إضافيين في نادي جيانغسو الصيني الذي يملكه جيندونغ أيضًا ما سيصل بالعرض المالي إلى 60 مليون يورو خلال 6 سنوات.

كان العرض مغريًا لدرجة تدفع مودريتش بالرحيل لكنه في النهاية كان مقتنعًا بالبقاء في سانتياغو برنابيو مع ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أنه مع وصول ماروتا المدير الرياضي السابق ليوفنتوس إلى إنتر ميلان تجدد الأمل في ضم مودريتش في ظل علاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، لكن مهمته الأولى بالقطع تجديد عقد ماورو إيكاردي قائد وهداف الفريق ثم ضم مودريتش.

واتفق ريال مدريد ومودريتش على عدم تجديد عقده وهذا أعطى ماروتا الأمل خاصة في ظل سعيه لتدعيم صفوف الفريق مثلما فعل في يوفنتوس بتعاقده مع آندريا بيرلو وباولو ديبالا وكارلوس تيفيز وماريو مانزوكيتش.

وخلال وجوده في نادي السيدة العجوز نجح يوفنتوس في التتويج بـ 7 ألقاب متتالية للدوري و4 كؤوس محلية والسوبر الإيطالي مرتين وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

في المقابل يركّز مودريتش مع ريال مدريد بنسبة 100٪ وسيحاول الفوز بلقبه الخامس عشر يوم السبت مع النادي عندما يلتقي العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية لكنهم في ميلان يفكرون بالفعل في طرق لإقناعه بهذه الخطوة.