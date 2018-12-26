إنتر ميلان يصعق نابولي بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة بالدوري الإيطالي (فيديو)

خطف فريق إنتر ميلان الفوز من ضيفه نابولي بهدف نظيف في الوقت القاتل بالجولة الثامنة عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهما طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وشهدت الدقيقة 81 طرد السنغالي كاليدو كوليبالي ليلعب نابولي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
واستغل الإنتر النقص العددي في صفوف المنافس، وتمكن من خطف الانتصار في الدقيقة 91 عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
انتر ميلان 1 – 0 نابولي : هدف اول انترميلان . مارتينيز . هدف قااااااتل HD
.
الحساب الاساسي @HD_Gols2018
.
#انتر_نابولي pic.twitter.com/SjWTwn53rI
— . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتر إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما ظل رصيد نابولي عند 41 نقطة في الوصافة، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 50 نقطة.