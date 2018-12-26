إنتر ميلان يصعق نابولي بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة بالدوري الإيطالي (فيديو)

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ارتفع رصيد الإنتر إلى 36 نقطة في المركز الثالث فيما ظل رصيد نابولي عند 41 نقطة في الوصافة ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 50 نقطة.