هدف مباراة إنتر ميلان ونابولي.. 1/0 لأبناء النيراتزوري (فيديو)

تقدم مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان المواجهة بهدف في شباك ضيفه نابولي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب “جوزيبي ميانزا” في الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسدد ماتينيز كرة قوية في الدقيقة 91 بعد كرة عرضية تلقاها من زميله.

انتر ميلان 1 – 0 نابولي : هدف اول انترميلان . مارتينيز . هدف قااااااتل HD

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#انتر_نابولي pic.twitter.com/SjWTwn53rI — . (@___19797) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

ويبدو لقاء الفريقين بمثابة صدام تكتيكي مثير بين الثنائي المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي.

يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 33 نقطة بقيادة سباليتي ، وفاز الفريق في 10 مواجهات، وتعادل 3 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل النيراتزوري 29 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا، ويُعد الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 41 نقطة بقيادة أنشيلوتي، وفاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل مرتين، وخسر مثلهما.. وسجل الفريق 34 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا، ويُعد أركاديوز ميليك هداف الفريق برصيد 8 أهداف.