مباراة إنتر ونابولي.. كل ما تريد معرفته عن صدام سباليتي وأنشيلوتي في الدوري الإيطالي

يخوض فريق إنتر ميلان مواجهة قوية ضد ضيفه نابولي، مساء الأربعاء، على ملعب “جوزيبي ميانزا” في الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويبدو لقاء الفريقين بمثابة صدام تكتيكي مثير بين الثنائي المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب جوزيبي ميانزا بمدينة ميلانو الإيطالية اللقاء بين إنتر ونابولي في الساعة 22:30 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة 23:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 33 نقطة بقيادة سباليتي ، وفاز الفريق في 10 مواجهات، وتعادل 3 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل النيراتزوري 29 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا، ويُعد الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 41 نقطة بقيادة أنشيلوتي، وفاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل مرتين، وخسر مثلهما.. وسجل الفريق 34 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا، ويُعد أركاديوز ميليك هداف الفريق برصيد 8 أهداف.

أفكار سباليتي

يسعى سباليتي لحصد الفوز في طريقه لتقليص الفارق مع نابولي صاحب المركز الثاني، ويعتمد سباليتي على طريقته 4-2-3-1 وغلق المساحات في وسط الملعب مع غياب مؤثر للنجم رادجا ناينجولان.

ويعتمد سباليتي على الرباعي الدفاعي ستيفان دي فري وميلان سكرينار وسيمي فرساليكو وكوادا أسامواه أمام الحارس سمير هاندانوفيتش.. ويراهن على ثنائي الارتكاز ماتياس فيسينهو ومارسيلو بروزفيتش مع ثلاثي صناعة اللعب جواو ماريو وماتيو بوليتانو وإيفان بيريسيتش مع المهاجم ماورو إيكاردي.

أوراق أنشيلوتي

يأمل أنشيلوتي حصد الفوز في اختبار مهم بالنسبة لنابولي من أجل العودة لصراع المنافسة بقوة مع يوفنتوس المتصدر بفارق 8 نقاط.

ويعتمد نابولي على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس دافيد أوسبينا وأمامه الرباعي راؤول ألبيول وكاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفتش وفوزي غولام للدفاع.

ويراهن نابولي على رباعي الوسط آلان لوريرو وماريك هامسيك وفابيان وخوسيه كاييخون مع ثنائي الهجوم درايس ميرتينز ولورينزو إينسيني للهجوم.

وأكد عماد دربالة، محلل الدوري الإيطالي السابق بقناة أون سبورت ، لـ”إرم نيوز” أن نابولي من الفرق التي تجيد الضغط الهجومي واستغلال المساحات في عمق دفاع المنافسين موضحًا أن إنتر فريق روتيني يجيد التحكم في وسط الملعب.

وأوضح أن إنتر يعاني في غياب ناينجولان؛ خاصة أن العقل المفكر يؤثر بالسلب على الفريق الأزرق والأسود، ولكن سباليتي يحاول تعويض الأمور من خلال سرعة بيريسيتش وقدرات إيكاردي.