يوفنتوس يُجهض أولى صفقات سولسكاير الشتوية

رفض يوفنتوس عرضًا من مانشستر يونايتد لضم جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا مقابل نحو 54 مليون جنيه استرليني فيما كان سيصبح أولى صفقات أولي غونار سولسكاير المدير الفني المؤقت ليونايتد.

وأشار موقع “كاليتشو ميركاتو” الإيطالي إلى أن يونايتد تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه استرليني لضم لاعب بايرن ميونخ السابق لكن يبدو أن اللاعب أبلغ وكيل أعماله برغبته في البقاء في تورينو.

قدّم يونايتد عرضاً لكوستا هذا الأسبوع، ومع ذلك فقد ظهر أن بطل إيطاليا غير مستعد لترك الجناح البرازيلي.

ووقع كوستا عقدًا دائما مع يوفنتوس هذا الموسم بعد أن قضى عامًا في الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ.

وسجل كوستا ستة أهداف وصنع 14 الموسم الماضي مع يوفنتوس وساعد النادي في التتويج بلقبع السابع على التوالي للدوري المحلي لكنه لم يسجل أي أهداف هذا الموسم بسبب غيابه عن المباريات للإصابة.

وطُرد كوستا خلال الفوز بهدفين نظيفين على ساسولو في سبتمبر/أيلول الماضي ليحصل على إيقاف لمدة أربع مباريات.

ولم يعلم مورينيو بنية النادي للتعاقد مع كوستا إلا بعد إقالته الأسبوع الماضي وتولي المدرب النرويجي تدريب الفريق مؤقتًا.

وكان مورينيو البالغ عمره 55 عامًا يرغب في ضم قلب دفاع لكنه رحل قبل أن يفي النادي بمطالبه، حيث كان يرغب في ضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي او توبي ألدرفيلد مدافع توتنهام هوتسبير.