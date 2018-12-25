سولسكاير: على لاعبي مانشستر يونايتد الاستمتاع بالأداء في أولد ترافورد

توقع أولي غونار سولسكاير، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن يستمتع لاعبوه بفرصة اللعب في أولد ترافورد عقب تسجيله خمسة أهداف في مباراة بالبطولة المحلية لأول مرة خلال خمس سنوات.

وكانت بداية سولسكاير، كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، مثالية بالفوز 5-1 على أرض كارديف سيتي، يوم السبت الماضي، لكن يونايتد لا يزال يبتعد بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

وحقق يونايتد أربعة انتصارات فقط في ثماني مباريات على أرضه في الدوري هذا الموسم، وحث سولسكاير لاعبيه على تحمل مسؤولياتهم عندما يستضيف الفريق منافسه هدرسفيلد تاون، غدًا الأربعاء.

وقال سولسكاير، الذي حل بديلًا لجوزيه مورينيو، المقال الأسبوع الماضي، في تصريحات للصحفيين: “أعتقد أن اللاعبين يتطلعون للعب في اولد ترافورد وهذا مهم، الأمر لم يكن يبدو كمحاولة للتفوق على أنفسهم (في مواجهة كارديف).

وأضاف: “سنتطور وسنشاهد بعض مقاطع الفيديو وقد قلت سابقًا إن بوسعنا أن نقدم الأفضل، يمكن أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل”.

واستمتع لاعبو يونايتد، الذين بدوا مكبلين بسبب النهج شديد العملية الذي انتهجه مورينيو، بحرية أكبر في الإبداع والأداء أمام كارديف مع تسجيل الفريق خمسة أهداف في مباراة بالدوري للمرة الأولى، منذ آخر مباراة لأليكس فيرجسون في قيادة الفريق عام 2013.