يوفنتوس يقترب من رامسي ويواجه منافسة شرسة على إيسكو

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن يوفنتوس حامل لقب ومتصدر الدوري المحلي، بات قريبًا من ضم الويلزي آرون رامسي لاعب وسط آرسنال، لكنه يلقى منافسة شرسة للتعاقد مع إيسكو صانع لعب ريال مدريد.

ويبدو أن الدولي الويلزي في طريقه إلى الرحيل عن ملعب الإمارات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتسعى أندية إنتر ميلان وباريس سان جيرمان وريال مدريد إلى التعاقد مع رامسي، لكن موقع “كاليتشو ميركاتو” الإيطالي رجح انتقاله ليوفنتوس.

وزعم الموقع أن الراتب الكبير للاعب يمثل عقبة أمام انتقاله إلى إنتر ميلان، في حين إن رامسي لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الفرنسي واللعب لسان جيرمان.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية الشهر الماضي، أن انتقال رامسي إلى يوفنتوس سيمنحه راتبًا سنويًا يبلغ 10.4 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى يوفنتوس إلى ضم رامسي، نظرًا لأنه لن يكلف النادي أي مبالغ مالية إضافية لآرسنال، في ظل انتقاله مجانًا؛ لذلك سيمنحه راتبًا سنويًا كبيرًا، لحسم المنافسة مع الأندية الأوروبية الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه اليوفي إلى ضم إيسكو أيضًا، لكنه يواجه منافسة شرسة مع العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مانشستر سيتي وتشيلسي، لكن قيمته التي حددها ريال مدريد والبالغة 71 مليون إسترليني، لن تدفع يوفنتوس على التنافس مع كبار البريميرليغ لضمه.