ليفربول ومانشستر يونايتد يستهدفان ضم رامسي من آرسنال

بدأت أندية إنجليزية كبرى التفكير في ضم الدولي الويلزي آرون رامسي، لاعب وسط آرسنال، الذي فشل النادي اللندني في تمديد عقده.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن مانشستر يونايتد وليفربول يستعدان للتعاقد مع رامسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي الصيف المقبل، وفشل آرسنال في تجديده.

ويسعى ليفربول لضم رامسي لينضم لزميله السابق أوكسليد تشامبرلين القادم من آرسنال إلى أنفيلد الموسم الماضي، لكن مانشستر يونايتد حريص أيضًا على التوقيع مع لاعب خط الوسط، وفقًا لصحيفة “إيفينينغ ستاندارد”.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن رامسي يرفض الانتقال بعيدًا عن بريطانيا رغم اهتمام برشلونة؛ لأن يريد البقاء في البريميرليغ.

آرسنال كان يأمل في تمديد عقد رامسي قبل أن تعلن الوكالة التي تمثل الدولي الويلزي رحيله عن المدفعجية، وأن مستقبله لم يعد في ملعب “الإمارات”.

وشارك رامسي كبديل في مباراة فولهام وسجل هدفًا في الفوز الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليقود الفريق للمركز الرابع في ترتيب الدوري.