يوفنتوس يقتنص فوزًا ثمينًا من روما ويواصل تصدر ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على روما، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، في منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وسجل ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

وواصل البيانكونيري تصدره جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ليظل فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه نابولي هو 8 نقاط، بينما تجمد رصيد روما عند 24 نقطة.

ونجح ماندزوكيتش في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35، بعد عرضية من دي تشيليو من اليمين إلى أقصى اليسار، أسكنها الكرواتي في الشباك.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه يوفينتوس عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو روما من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وألغت تقنية الفيديو الهدف الثاني ليوفينتوس، فبعد مرور البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 91 من مدافعي روما وتمريره الكرة إلى البرازيلي دوجلاس كوستا الذي سددها في الشباك مسجلًا الهدف الثاني، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف.

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو (الفار)، ليقرر إلغاء الهدف بسبب تعمد ماتويدي الخشونة مع أحد لاعبي روما، قبل وصول الكرة إلى رونالدو الذي أكمل الهجمة.