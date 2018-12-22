هدف مباراة يوفنتوس وروما.. ماندجوكيتش يضع اليوفي في المقدمة (فيديو)

سجل ماريو ماندجوكيتش الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك روما، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن روما صاحب المركز السابع.

ولم يخسر يوفنتوس إلا نقطتين فقط هذا الموسم بتعادله على أرضه أمام جنوى 1-1 في أكتوبر، وحصد 46 نقطة من أصل 48، ويبتعد عن وصيفه نابولى بفارق ثماني نقاط كاملة، و14 نقطة عن إنتر ميلان الثالث.

وعلى النقيض يعيش روما حالة من التراجع هذا الموسم، بعد رحيل عدد من اللاعبين قبل الموسم الجاري، إذ تلقى 4 هزائم وحقق 6 انتصارات و6 تعادلات.