القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما اليوم في الدوري الإيطالي

يحلُّ روما ضيفًا على منافسه يوفنتوس، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلّق عصام الشوالي.

وتُقام مباراة يوفنتوس وروما الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي رصيده 6 نقاط، علمًا بأنه لم يخسر في 16 مباراة.

أما روما فيملك 24 نقطة في المركز السابع، وخسر 4 مباريات.

ولم يحقق روما الفوز على يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم منذ أن فاز آخر مرة في يناير 2010.

وفي آخر 10 مباريات بين يوفنتوس وروما فاز الذئاب في 3 مباريات، في حين فاز فريق يوفنتوس 5 مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وأكد ماسيملياو آليغري مدرب يوفنتوس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيلعب غدًا أمام روما.