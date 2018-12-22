مباراة يوفنتوس وروما.. هل يعطّل الذئاب مسيرة السيدة العجوز؟

يحل روما ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس، مساء السبت، في الجولة السابعة عشرة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويبدو لقاء يوفنتوس وروما إحدى المواجهات الكلاسيكية، ورغم أن يوفنتوس سيطر على الألقاب المحلية مؤخرًا مع غياب للجيلاروسي، إلا أن الذئاب يطمعون بعرقلة مسيرة السيدة العجوز.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة يوفنتوس وروما، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:30 مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “آليانز ستاديوم” في مدينة تورينو الإيطالية.

وتبث المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 4” بصوت المعلّق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة من 16 مباراة من خلال 15 انتصارًا وتعادل وحيد، وسجل فريق “السيدة العجوز” 33 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق برصيد 11 هدفًا، ويقود البيانكونيري المدير الفني ماسيمو أليغري.

ويحتل روما المركز السابع برصيد 24 نقطة بقيادة المدير الفني إيزيبيو دي فرانشيسكو ، وفاز الفريق 6 مرات مقابل 6 تعادلات، و4 هزائم، وسجل الجيلاروسي 29 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا، ويعد ستيفن الشعراوي هداف روما برصيد 5 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف، وكان آخر فوز لروما في مايو 2017 بنتيجة 3/1، ولم يخسر يوفنتوس على ملعبه أمام روما منذ 27 يناير 2011 في ربع نهائي كأس إيطاليا.

القوة الضاربة للسيدة العجوز

يدخل يوفنتوس المباراة متسلحًا بالقوة الضاربة، ويغيب عن صفوف “السيدة العجوز” خوان كوادرادو، وأندريا بارزالي، وجواو كانسيلو، بسبب الإصابة.

ويعتمد أليغري على تشكيلة تضم: الحارس فويتشيك تشيزيني، وأمامه الرباعي: جورجيو كيليني، وليوناردو بونوتشي، وماتيا دي تشيليو، وأليكس ساندرو للدفاع، بينما يقود خط الوسط ميراليم بيانيتش، وبجواره بلايس ماتويدي، ورودريجو بينتاكور.

ويعوّل يوفنتوس على ثلاثي الهجوم: باولو ديبالا، وكريستيانو رونالدو، وماريو مانزوكيتش، من أجل الوصول إلى مرمى روما.

أسلحة دي فرانشيسكو

يفتقد روما خدمات هدافه ستيفان الشعراوي، وأيضًا لورينزو بيليغريني، ودانييلي دي روسي، ويعتمد دي فرانشيسكو على طريقة 4-2-3-1 مع الحارس روبن أولسن مع رباعي الدفاع فردريكو فازيو، وكوستاس مانولاس، وأليساندرو فلورينزي، وأليكساندر كولار وف.

ويعتمد روما على ثنائي الارتكاز: بريان كريستانتي، وستيفن نزونزي، وأمامها ثلاثي صناعة اللعب: نيكولو زانيليو، وجاستن كلويفرت، وسينجيز أوندير، بينما يقود الهجوم إدين دجيكو.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية السابق في قناة “أون سبورت”، لشبكة “إرم نيوز” أن يوفنتوس يعتمد على التحكم وسط الملعب، والاستحواذ مع قدرات ديبالا ورونالدو في الاختراق، والفاعلية مع المهاجم مانزوكيتش.

وأضاف:”روما يسعى إلى حصد الفوز للعودة بقوة لسباق المنافسة على لقب الدوري رغم الفوارق الكبيرة في النقاط ، ويعتمد الجيلاروسي على قدرات الهداف إدين دجيكو”.