يوفنتوس يقطع الطريق على مانشستر يونايتد وتشيلسي ويمدد عقد البرازيلي أليكس ساندرو

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي رسميًا تمديد عقد لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو حتى صيف 2023 ليغلق ملف الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله عن الفريق نحو أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 27 سنة ينتهي صيف 2020 وتم تمديده 3 مواسم إضافية دون ذكر تفاصيل حول التعديلات الجديدة في راتبه.

وانتقل المدافع الأيسر البرازيلي ليوفنتوس صيف 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وأصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

وارتبط ساندرو الذي شارك في 10 لقاءات دولية رفقة المنتخب البرازيلي بعدة شائعات تحدثت عن قرب رحيله للدوري الإنجليزي الممتاز نحو تشيلسي أو مانشستر يونايتد.