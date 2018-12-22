مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العالمية والعربية والأوروبية.

وتقام العديد من المباريات على مستوى كأس العالم للأندية، والدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، الـ22 من ديسمبر، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات كأس العالم للأندية:

كاشيما آنتلرز VS ريفر بليت، الساعة 16:30 beIN SPORTS HD 1.

ريال مدريد VS العين الإماراتي، الساعة: 19:30، على قناة beIN SPORTS HD 1.

دوري أبطال أفريقيا:

الإسماعيلي المصري VS كوتون سبورت إف سي الكاميروني، الساعة 17:30، على قناة ON Sport.

غراف دي داكار السنغالي VS الوداد الرياضي المغربي، الساعة 20:00.

مباريات الدوري الإنجليزي:

آرسنال VS بيرنلي، الساعة 15:30 على قناة beIN SPORTS HD 2.

تشيلسي VS ليستر سيتي، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر سيتي VS كريستال بالاس، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 6.

كارديف سيتي VS مانشستر يونايتد، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد VS إسبانيول، الساعة 18:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة VS سيلتا فيغو، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 3

مباريات الدوري الإيطالي:

ميلان VS فيورنتينا، الساعة: 17:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي VS سبال، الساعة: 17:00، على قناة beIN SPORTS HD 9.

كييفو فيرونا VS إنتر ميلان، الساعة 20:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

يوفنتوس VS روما، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.