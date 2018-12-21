ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على وولفرهامبتون (صورة)

واصل نادي ليفربول مسيرته الرائعة في الدوري الإنجليزي وتغلب 2/0 على مضيفه وولفرهامبتون، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وسجل ليفربول هدفًا في الدقيقة 18 عبر النجم المصري محمد صلاح، وآخر في الدقيقة 68 عبر فيرجيل فان ديك ليفوز 2/0.

وحقق ليفربول الفوز رقم 15، مقابل 3 تعادلات، ولم يخسر أي مباراة إلى الآن في المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني وفي رصيده 44، علمًا أنه لعب مباراة أقل.

في المركز الثالث يأتي توتنهام وفي رصيده 39 نقطة، ويملك تشيلسي 37 نقطة في المركز الرابع.

مقابل 34 نقطة لآرسنال في المركز الخامس، ومانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

ويلعب يوم السبت آرسنال مع بيرنلي، وتشيلسي مع ليستر سيتي، ومانشستر سيتي مع كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد مع كارديف سيتي

1. ليفربول، 48 نقطة من 18 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 44 نقطة من 17 مباراة.

3. توتنهام، 39 نقطة من 17 مباراة.

4. تشيلسي، 37 نقطة، من 17 مباراة.

5. آرسنال، 34 نقطة، من 17 مباراة.

6. مانشستر يونايتد، 26 نقطة من 17 مباراة.