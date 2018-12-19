يوفنتوس وريال مدريد يترقبان موقف إيكاردي بعد رفضه تجديد عقده مع إنتر ميلان

قال بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان إن النادي قدّم عرضًا لتجديد عقد القائد ماورو إيكاردي لكنه رفضه، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى يوفنتوس.

وزعمت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي أن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا لم يوقّع عقدًا جديدًا في ظل سعي ريال مدريد للتعاقد معه.

وكشفت نارا أيضًا أن إيكاردي، الذي يتبقى ثلاثة أعوام في عقده الحالي مع إنتر، كان قريبًا من الانضمام ليوفنتوس المنافس التقليدي لإنتر قبل بداية الموسم الحالي.

إلا أن أوسيليو نفى ادعاءات نارا باقتراب زوجها من اللعب ليوفنتوس عندما قال للصحفيين:”لن نغير ما قلناه من قبل خلال الأشهر القليلة الماضية، ونحن سعداء بإيكاردي كلاعب وبما يقدمه مع إنتر ميلان في الملعب، إنه دائمًا يتحمل المسؤولية، والباقي لا يهم.. ويوجد مقر رسمي للنادي ودائمًا أنا أجلس هناك، وتعرف وكيلة أعمال إيكاردي أين تجدني، سواء في مكتبي أو عبر الهاتف، أما وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام فلا تهمني.

وأضاف:”لقد كنت صادقًا جدًا ، وقلت كيف تسير الأمور، حصل إيكاردي على عقد جديد منذ عامين ووقّع عليه، وكان أحدث عرض قبل شهرين وحتى هذه اللحظة لم يوقّع عليه ورفضه، وهذا لا يعني أنه لا يمكننا المضي قدمًا في العرض، وبالنسبة لنا، نحن نريد مواصلة المفاوضات ومواصلة العمل معًا.

وتابع:”إنتر وأنا لن نتحدث إلا في المكتب في مقرنا، وليس على وسائل التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون، أما بالنسبة للادعاءات التي تتحدث عن رغبتنا في بيعه ليوفنتوس فأجبت على ذلك بالضحك وعدم التعليق، وأستطيع أن أقول إن إيكاردي لن يذهب أبدًا إلى يوفنتوس”.

وسجل إيكاردي 13 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك تسعة أهداف مع إنتر في الدوري الإيطالي.