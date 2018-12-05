إيكاردي يثير الشكوك حول مستقبله في إنتر ميلان

يخيّم الغموض على موقف الأرجنتيني ماورو إيكاردي في نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن وصلت مفاوضات تجديد عقد اللاعب إلى طريق مسدود.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن المباحثات بين إيكاردي ومسؤولي إنتر ميلان لتجديد عقد اللاعب توقَّفت لحين إشعار آخر.

وأشارت إلى أن مسؤولي إنتر ميلان عقدوا جلسة مفاوضات مع وكيلة أعمال إيكاردي وزوجته في الوقت ذاته، واندا إيكاردي، وعرضوا مبلغ 6 ملايين يورو سنويًّا على اللاعب، إلا أن عرض النيراتزوري لم يكن مغريًا للاعب، وبالتالي فقد توقفت المفاوضات.

وينتهي عقد إيكاردي مع انتر ميلان بنهاية موسم 2020 – 2021، ويتضمن عقد اللاعب شرطًا جزائيًّا قيمته 110 ملايين يورو، إذا أراد الرحيل عن النادي في أي وقت.

وقال إيكاردي من قبل إنه يريد الاستمرار في إنتر ميلان لفترة طويلة، إلا أن رغبة أندية أخرى في ضمّه، مثل: ريال مدريد الإسباني، ربما تُسيل لعاب اللاعب، وتدفعه إلى الرحيل عن إيطاليا.

وأحرز إيكاردي، 25 عامًا، 8 أهداف في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة، كما سجّل 3 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري، ولا يزال موقفه معلقًا في دوري أبطال أوروبا، بانتظار الجولة الأخيرة.