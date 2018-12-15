ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على تورينو (صورة)

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز في ديربي المدينة على نظيره فريق تورينو في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أولمبيكو دي تورينو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الهدف الوحيد في الدقيقة 70 من اللقاء من ركلة جزاء ليهدي فريقه الفوز في الديربي.

ورفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 46 نقطة منفردًا بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني بينما يتجمد رصيد تورينو عند النقطة الثانية والعشرين في المركز السادس من البطولة.

وفي مباراة أخرى استعاد فريق انتر ميلان، توازنه من جديد في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه أودينيزي بهدف نظيف في الجولة السادسة عشر للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد انتر ميلان إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: