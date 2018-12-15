رونالدو يقود يوفنتوس لعبور عقبة تورينو والتحليق على قمة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز في ديربي المدينة على نظيره فريق تورينو في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أولمبيكو دي تورينو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الهدف الوحيد في الدقيقة 70 من اللقاء من ركلة جزاء ليهدي فريقه الفوز في الديربي.

ورفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 46 نقطة منفردًا بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني بينما يتجمد رصيد تورينو عند النقطة الثانية والعشرين في المركز السادس من البطولة.

#تورينو_يوفنتوس قووووووووووووووووووووول اول يوفنتوس عن طريق الاسطورة كريستيانو رونالدو HDpic.twitter.com/mlikpY7ulZ — الكورة اهداف HD (@alkoooraahdaf19) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وفي مباراة أخرى استعاد فريق انتر ميلان، توازنه من جديد في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه أودينيزي بهدف نظيف في الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وبحث لاعبو الفريقين خلال شوط المباراة الثاني عن فرصة تسجيل الهدف الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 76 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للانتر نفذها الأرجنتيني ماورو إيكاردي في المرمى.

بذلك، ارتفع رصيد انتر ميلان إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب.