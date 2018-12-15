مانشستر يونايتد مستعد لإعادة بول بوغبا إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مستعد لبيع لاعبه الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لموقع “توتو ميركاتو”، فإن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض إلى يوفنتوس للتعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو، في صفقة تشمل عودة بوغبا إلى السيدة العجوز.

ورحل بوغبا، البالغ من العمر 25 عامًا، مجانًا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس العام 2016، قبل أن يعود إلى أولد ترافورد مقابل 105ملايين يورو، ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي حتى العام 2021.

لكن بوغبا لم يقدّم المستوى المتوقع منه إلى الآن مع مانشستر يونايتد، كما يتردد أن علاقته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو متوترة جدًا، وظهر ذلك في مقاطع فيديو.

وأضاف الموقع أن مانشستر يونايتد يضع ساندرو (27 عامًا) في حساباته، ويُنتظر أن يتم عقد صفقة تبادلية بين الناديين.

ولعب بوغبا 20 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي، سجل فيها 5 أهداف، وصنع 4، ويحتل ناديه المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.