هدف مباراة يوفنتوس وتورينو.. رونالدو يتقدم للسيدة العجوز (فيديو)

هدف مباراة يوفنتوس وتورينو.. رونالدو يتقدم للسيدة العجوز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس بهدف في شباك فريق تورينو خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “أولمبيكو دى تورينو”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو هدف يوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ويدخل يوفنتوس المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق نابولي، بينما يحتل تورينو المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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