غاتوزو يُحمّل لاعبي ميلان مسؤولية الخروج من الدوري الأوروبي

حمّل غينارو غاتوزو، مدرب ميلان الإيطالي، لاعبي فريقه مسؤولية الخسارة 3-1 على ملعب أولمبياكوس اليوناني والخروج من دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال المدرب الإيطالي عقب الهزيمة الليلة الماضية في أثينا، حيث جاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني: “منحنا أولمبياكوس هدية، ظهرنا كحمقى، لعبنا بسذاجة وأتحنا الفرصة للمنافس بالعودة في النتيجة، أشعر بغضب شديد لأننا نرتكب الأخطاء ذاتها مرارًا وتكرارًا”.

وأضاف: “الفريق انهار بعدما أهدر العديد من الفرص، كانت المباراة في متناول أيدينا، نستحق الخروج بعد الانهيار في أول لحظة تعرض فيها الفريق لمشكلة، رغم أننا أهدرنا سبع أو ثماني فرص على ملعب كهذا”.

وارتكب كريستيان زاباتا مدافع ميلان خطأ ليسجل في مرماه في الدقيقة 70، لتصبح النتيجة 2-صفر قبل أن يسجل في مرمى المنافس بعدها بدقيقتين ليصحح الخطأ.

ومع ذلك، فإن الهشاشة الدفاعية لميلانو أدت لتسجيل كونستانتينوس فورتونيس من ركلة جزاء في الدقيقة 81 ليحقق فريقه الفوز 3-1 على حساب ميلانو، ليتفوق بفارق الأهداف ويعبر عن هذه المجموعة إلى دور 32 إلى جانب ريال بيتيس.

ورفض غاتوزو إلقاء اللوم على أجواء المباراة أو قرارات الحكم.

وقال: “يمكنك التحدث عن الحكم أو عن وجود أكثر من كرة في الملعب أو عن الضوضاء الغريبة. لكن الأهم هو أن يركز الفريق على ما يمكن فعله من أجل أن يكون ميلان فريقًا أفضل، علينا أن نركز على أدائنا، كان أولمبياكوس أفضل لأن لاعبيه تمتعوا بالطاقة والحيوية والتصميم، أقدم اعتذاري لكل مشجعي ميلانو في العالم لإخفاقنا في تحقيق الهدف الذي كنا نصبو إليه”.