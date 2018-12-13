أولمبياكوس اليوناني يكتسح ميلان الإيطالي ويُطيح به من الدوري الأوروبي (فيديو)

ودّع فريق آي سي ميلان الإيطالي، الخميس، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعد أن تلقى هزيمة قاسية من مضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدف لثلاثة أهداف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.

أحرز ثلاثية أولمبياكوس، السنغالي بابي أبو سيسي وكريستيان زاباتا بالخطأ في مرماه وكونستانتينوس فورتونيس من ضربة جزاء في الدقائق 60 و70 و80، بينما جاء هدف ميلان الوحيد عبر كريستيان زاباتا في الدقيقة 72.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرغ مع ضيفه ريال بيتيس سلبيًا.

بذلك، اعتلى ريال بيتيس الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن أولمبياكوس، بفارق المواجهة المباشرة عن ميلان، وأخيرًا أف 91 ديديلانجي برصيد نقطة واحدة.

هدف اولمبياكوس الاول في مرمى الميلان HD pic.twitter.com/PSaOWtAJry — TVACM (@TVACM) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

هدف اولمبياكوس الاول في مرمى الميلان HD زاباتا في مرماه ???????????????????????????????????? ” على طريقة احمد شراحيلي ”

pic.twitter.com/HaRfaDdOEU — TVACM (@TVACM) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

قوووووووووووووووووووووووووووول اول ميلان زاباتا HD pic.twitter.com/uLE1jVsY0o — TVACM (@TVACM) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

هدف اولمبياكوس الثالث في مرمى ميلان من ركلة جزاء تسبب بها أباتي ????????‍♂️????????‍♂️ pic.twitter.com/hwCr3qhgIp — TVACM (@TVACM) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

اجتاز فريق آرسنال الإنجليزي، ضيفه كارباغ اغدام بطل إذربيجان بهدف نظيف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وسجل هدف الفوز، الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز سبورتنغ لشبونة البرتغالي على ضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني بثلاثية نظيفة سجلها فريدي مونتيرو و ميغيل لويس وأردين دالكاو بالخطأ في مرماه في الدقائق 17 و35 و44.

بذلك، يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سبورتنغ لشبونة، وجاء فورسكلا بولتافا ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق المواجهة المباشرة عن كارباغ اغدام.

في مجموعة أخرى تأهل فريق سيلتيك الأسكتلنديإلى دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم خسارته من ضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي بهدف لهدفين في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وفي نفس المجموعة، تعادل لايبزيغ الألماني مع روزنبورغ النرويجي بهدف لكل منهما.

بذلك، يتصدر ريد بول سالسبورغ الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق تسع نقاط عن سيلتيك، وجاء لايبزيغ ثالثًا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا روزنبورغ برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، اجتاز سلافيا براغ التشيكي مرحلة المجموعات بعدما تغلب على زينيت سان بطرسبورغ الروسي بهدفين دون رد، فيما تغلب بوردو الفرنسي على كوبنهاجن الدنماركي بهدف نظيف.

بذلك، يتصدر زينيت سان بطرسبورغ الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن سلافيا براغ، وجاء بوردو ثالثًا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا كوبنهاجن برصيد خمس نقاط.