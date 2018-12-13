بعد اكتمال الأندية المتأهلة لدور الـ16.. تعرف على احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا

انتهى دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتأهل 16 فريقًا للدور المقبل و8 فرق للدوري الأوروبي وخرجت 8 فرق من المسابقات القارية، وتجرى القرعة يوم الاثنين المقبل، في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الساعة الـ 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، الـ14:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ 11:00 بتوقيت غرينيتش.

وتنص قوانين القرعة على وضع متصدري المجموعة في مستوى، وأصحاب المركز الثاني في مستوى ثان، ويستقبلون لقاء الذهاب في ملعبهم .كما تمنع القرعة مواجهة فريقين من البلد ذاته أو مواجهة فريقين من المجموعة ذاتها.

وتجرى لقاءات ذهاب دور 16 أيام 12 و13 و19 و20شباط / فبراير والإياب أيام 5 و6 و12 و13 آذار / مارس 2019.

ونستعرض الاحتمالات لكل فريق متصدر لكل المجموعات..

1- بروسيا دورتموند قد يواجه:

توتنهام أوليفربول أومانشستر يونايتد أوروما أوأياكس أمستردام أوأولمبيك ليون.

2- مانشستر سيتي قد يواجه:

أتلتيكو مدريد أوروما أوأياكس أمستردام أوشالكة 04.

3 – برشلونة قد يواجه:

ليفربول أومانشستر يونايتد أوروما أوشالكة 04 أوأولمبيك ليون أوأياكس أمستردام.

4- باريس سان جرمان قد يواجه:

توتنهام أومانشستر يونايتد أوأتلتيكو مدريد أوأياكس أمستردام أوشالكة 04 أوروما.

5- بورتو قد يواجه:

أتلتيكو مدريد أو ليفربول أوتوتنهام أوروما أوأياكس أمستردام أومانشستر يونايتد أوأولمبيك ليون.

6- ريال مدريد قد يواجه:

توتنهام أومانشستر يونايتد أوليفربول أوأياكس أمستردام أوشالكة 04 أوأولمبيك ليون.

7- بايرن ميونخ قد يواجه:

أتلتيكو مدريد أوليفربول أوتوتنهام أومانشستر يونايتد أوأولمبيك ليون أوروما.

8- يوفنتوس قد يواجه:

ليفربول أوتوتنهام أوأتلتيكو مدريد أوأياكس أمستردام أوأولمبيك ليون أوشالكة 04.