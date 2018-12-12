ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب الهدافين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

انتزع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية دوري المجموعات بتسجيله هدفين في مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي

ورفع ليفاندوفسكي رصيده ل8 أهداف متقدمًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 6 أهداف.

وفيما يلي ترتيب الهدافين المستمرين في المسابقة:

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 8 أهداف

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) : 6 أهداف

3- البوسني إيدين دجيكو ( روما ) : 5 أهداف

المالي موسى ماريخا ( بورتو ) : 5 أهداف

الأرجنتيني باولو ديبالا ( يوفنتوس ) : 5 أهداف

الصربي دوشان تاديتش ( أياكس ) : 5 أهداف

4- الفرنسي أنطوان غريزمان ( أتلتيكو مدريد ) والإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) والبرتغالي رافائيل غريرو ( بروسيا دورتموند ) : 4 أهداف