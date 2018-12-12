هل ينتقل إيكاردي إلى ريال مدريد بعد وداع دوري أبطال أوروبا مبكرًا؟

استيقظ الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم وقائد إنتر ميلان يوم الأربعاء ليجد حلم دوري أبطال أوروبا قد تبخر مرة أخرى، لكن في الوقت ذاته سيفتح أمامه باب الانتقال إلى ريال مدريد من جديد وفقًا لصحيفة AS الإسبانية.

وودع إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه أيندهوفن متذيل المجموعة الثانية يوم الثلاثاء ليحتل المركز الثالث خلف توتنهام هوتسبير.

وكان إنتر ميلان بحاجة للفوز للتأهل لكن في ليلة متوترة باستاد سان سيرو أنهى المجموعة متساويًا برصيد ثماني نقاط مع توتنهام الذي بلغ أدوار خروج المغلوب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

وصعق الفريق الهولندي، الذي حصد نقطة واحدة في أول خمس مباريات، مستضيفه بهدف التقدم في الدقيقة 13 بضربة رأس من هيرفينغ لوزانو عندما فقد كوادو أسامواه الكرة في الدفاع لكن إيكاردي أحرز هدف التعادل الذي لم يكن كافيًا في ظل تعادل برشلونة وتوتنهام بالنتيجة ذاتها.

ويخوض المهاجم الأرجنتيني موسمًا رائعًا مع إنتر حيث هز الشباك أربع مرات في دوري الأبطال و12 مرة في الدوري.

ويزيد رصيده من الأهداف عن مهاجم ريال مدريد بنزيما بهدفين (في أربع مباريات أقل) وخمسة أهداف أكثر من المهاجم الويلزي غاريث بيل.

وقال إيكاردي قبل أسبوع واحد: “أردت أن أعود إلى إنتر ميلان في دوري الأبطال وحققنا ذلك، الآن أريد التتويج بلقب مع النادي، لا أشعر أن الوقت مناسب لي للمغادرة بالنظر إلى النتائج الأخيرة”.

ويحتل إنتر ميلان حاليًا المركز الثالث في الدوري الإيطالي متخلفًا بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر.

ويعتبر الخروج من دوري أبطال أوروبا ضربة قوية للنادي واللاعب الذي قد يفكر في أن الوقت قد حان للانتقال إلى العاصمة الإسبانية.