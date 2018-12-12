مباراة ليفربول ونابولي.. معركة كلامية بين أنشيلوتي وفان ديك بعد موقعة أنفيلد

فتح كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي الإيطالي، النار على التحكيم في مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، وقال إن الحكم السلوفيني دامير سوكومينا كان أحد أسباب هزيمة فريقه.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “كان يجب على الحكم طرد مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، بعد تدخله العنيف على لاعب نابولي درايس ميرتنز”.

ونال فان ديك بطاقة صفراء في الدقيقة 13 من المباراة، التي انتهت لصالح ليفربول بهدف نظيف، أحرزه المصري الدولي محمد صلاح في الدقيقة 34، وتأهل الريدز إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بينما خرج نابولي من المسابقة لينافس في الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وقال فان ديك، إنه لا يستحق الحصول على بطاقة صفراء من الأصل، لأنه لعب على الكرة في اللعبة المشتركة مع ميرتنز.

إلا أن أنشيلوتي رفض مبررات مدافع ليفربول، وقال: “لقد رأيت اللعبة في الفيديو، فان دايك كان يستحق البطاقة الحمراء، المؤسف أن المسابقة لا يتم فيها تطبيق تقنية الفيديو، VAR، متى يتم تطبيقها؟، لا أعلم، ولكن الوقت سيكون متأخرًا بالنسبة لنا على أي حال”.

وأضاف: “لقد وضعنا ليفربول تحت ضغط عنيف، لقد لعبوا بشراسة، كنا نتوقع ذلك، وكنا نعلم أن الوضع على ملعب أنفيلد سيكون مختلفًا تمامًا عن المباراة الأولى”.

واعترف أنشيلوتي بتفوق ليفربول، قائلًا: “لقد خلقوا ما يقرب من 10 فرص حقيقية للتهديف، في حين أننا لم نصنع سوى فرصة أو اثنتين، ولم يحالفنا التوفيق في النهاية”.