جماهير نادي ليفربول تتساءل.. لماذا لم يعد محمد صلاح يحتفل بأهدافه؟

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفرلول، حيرة جماهير “الريدز”، خاصة بعد هدفه الثمين، في مواجهة نابولي، والذي جمع الفريقين، أمس الثلاثاء، وتأهله بسببه إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع “دويتش فيلله” الألماني، عن صحيفة “إكسبريس” البريطانية، قوله إنَّ جماهير ليفربول ليست سعيدة؛ لأنَّ محمد صلاح رفض الاحتفال بتسجيله هدف الفوز في مرمى شباك نابولي.

وأضاف، أن جماهير “الريدز” تريد من صلاح، وباقي اللاعبين الاستمتاع باللحظة، والاحتفال بتسجيل الأهداف.

وأشار موقع صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إلى أن مشجعي ليفربول، أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تتساءل عن سر رفض النجم المصري الاحتفال بتسجيل الأهداف.

وغرَّد مشجع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” متسائلًا: “لماذا لم يعد صلاح يحتفل بتسجيل الأهداف؟”، فيما أوضح مشجع آخر أن “صلاح لا يحب حقًا الاحتفال بتسجيل الأهداف”.

أما مشجع آخر فغرد يقول “شخص ما يفسر لي هذا.. صلاح سجل “هاتريك” في مرمى بورتموت.. وسجل في مرمى نابولي ولا يحتفل”.

وتابع آخر: “عدم احتفال صلاح بتسجل الأهداف بدأ يُقلقني. ماذا يحدث؟”، في حين طلبت مشجعة للفريق الإنجليزي من صلاح الاحتفال، وقالت “من فضلك احتفل فأهدافك تجعلنا نشعر بسعادة أكبر”.

وغرد مشجع آخر: “ربما لا يحتفل صلاح بتسجيل الأهداف؛ لكنه سعيد في قرارة نفسه. المهم أنه يحرز الأهداف”.

أما المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، فعلق على هدف محمد صلاح، بعد المباراة بقوله: “أنا فخور بما قدمه اللاعبون، لقد كان هدف محمد صلاح رائعًا بطريقة لا يمكن تصديقها، كما أن أليسون بيكر (حارس المرمى) أنقذنا في تلك الأمسية من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، أنا فخور حقًا بما قدمه الأولاد”.

وأنهى ليفربول مشواره في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حسم صدارة المجموعة لصالحه برصيد 11 نقطة، بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 4 – 1، في المباراة التى جمعتهما بالعاصمة الصربية “بلغراد”.