كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ونابولي الحاسمة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء ، إلى ملعب “آنفيلد” لمتابعة المواجهة الكروية المرتقبة والمثيرة التي تجمع بين ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فك الاشتباك في هذ المجموعة المليئة بالحسابات خاصة في ظل إقامة مباراة أخرى في نفس التوقيت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ورد ستار الصربي على ملعب الأخير.

وتبدو موقعة آنفيلد حاسمة بنسبة كبيرة لصراعات التأهل في هذه المجموعة وسط صراع تكتيكي منتظر بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ونابولي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب آنفيلد في إنجلترا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.

حسابات التأهل

تبدو حسابات التأهل قائمة للفرق الثلاثة باريس ونابولي وليفربول في المجموعة الثالثة التي يتصدرها نابولي برصيد 9 نقاط وخلفه باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط ثم ليفربول (6 نقاط) ورد ستار الصربي ( 4 نقاط).

يبقى الاحتمال الأول فوز ليفربول بفارق هدفين أو بنتيجة 1-0 وهو ما يضمن للريدز الصعود بشرط ألا يتعادل باريس مع رد ستار كي لا تحدث المقارنة بين الأندية الثلاثة ليفربول وباريس ونابولي، بعد تساويهم برصيد 9 نقاط وفي هذه الحالة سيتم حذف نتائج رد ستار وبالتالي يصعد باريس ونابولي لأنهما تجنبا الخسارة في صربيا.

وفي حالة تعادل ليفربول مع نابولي يودع الريدز ويضمن الانتقال للدوري الأوروبي حتى حال فوز رد ستار في ظل فارق المواجهات المباشرة ، وفي حالة هزيمة ليفربول يودع البطولة مع صعود نابولي ويصعد الفائز من لقاء باريس ورد ستار.

ليفربول.. تألق محمد صلاح وعودة ماني

يدرك يورجن كلوب جيدًا أن الفوز ولا شيء سواه، هو السبيل للتأهل بالنسبة للريدز ، ويغيب عن ليفربول مدافعه جوزيف جوميز للإصابة بجانب أليكس تشامبرلين، بينما يستعيد الفريق جهود نجمه السنغالي ساديو ماني.

ويعتمد كلوب على طريقته المعتادة 4-3-3 بإشراك الحارس البرازيلي أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع الهولندي المتألق فيرجيل فان ديك وبجواره الكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي ترينت أرنولد ظهير أيمن والإيرلندي أندري روبرتسون ظهير أيسر.

ويعول كلوب في خط الوسط على دور القائد جوردان هندرسون في منح وسط الملعب صلابة دفاعية وأداء قويًا بدنيًا مع لمسات المخضرم جيمس ميلنر وأيضًا المجهود الوافر للهولندي جورجينهو فاينالدوم.

ويراهن المدرب الألماني على مثلث الرعب الهجومي بقيادة المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني ، وسجل هذا الثلاثي في البطولة حتى الآن 5 أهداف ويطمع المثلث صاحب السرعات والأداء المهاري في الضغط على دفاع نابولي.

نابولي والأسلحة الإسبانية

يعتمد نابولي على خبرة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يفتقد جهود سيموني فيردي وفالدان تشيريسيش للإصابة ، ويراهن أنشيلوتي على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا وأمامه أحد أفضل نجوم الدفاع في العالم السنغالي كاليدو كوليبالي والإسباني راؤول ألبيول مع الظهير الأيمن الصربي نيكولا ماكسموفيش والظهير الأيسر البرتغالي ماريو روي.

وفي خط الوسط يلعب أنشيلوتي بثنائي ارتكاز آلان لورييلو بجانب ماريك هامسيك صانع الألعاب ودور الجناحين الإسباني خوسيه كاييخون ولورينزو إينسيني بجانب فابيان والمهاجم البلجيكي دريس ميرتينز.

وقال أيمن يونس ، مهاجم منتخب مصر الأسبق ، ل”إرم نيوز” إن المباراة ستكون مسرحًا بين مدافع رائع بقيمة كاليدو كوليبالي ومواطنه ساديو ماني أو محاولاته لإيقاف محمد صلاح.

وأضاف:” سرعات لاعبي ليفربول سلاح مهم ولكن هل سيسمح أنشيلوتي بالمساحات؟ الأمر سيكون صعبًا ونابولي فريق يملك أنيابًا قوية”.