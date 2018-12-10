مباراة ليفربول ونابولي.. فان ديك يحمل اللاعبين مسؤولية موقف الريدز في دوري أبطال أوروبا

حمّل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، زملاءه مسؤولية موقف الريدز المعقد في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ويواجه ليفربول شبح الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وقال فان دايك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول ونابولي، على ملعب أنفيلد: “لا أحد يريد أن يكون في موقفنا غدًا.. يمكن أن نخرج من البطولة”.

واستدرك فان ديك “لكن يجب أن نُظهر للعالم أجمع بأننا نستحق التواجد في دوري أبطال أوروبا”.

“نحن نؤدي بشكل جيد في الدوري الإنجليزي، ويمكننا أن نظهر ذلك في دوري أبطال أوروبا”.

واعترف المدافع الهولندي بخطأ ليفربول في مباريات دوري أبطال أوروبا وقال: “ارتكبنا خطأ وجودنا في هذا الموقف الآن بدوري الأبطال، وعلينا أن نجد الطريقة المناسبة للخروج منه، ستكون مباراة صعبة للغاية وعلينا أن نفرض أسلوبنا، وأن نكون مستعدين لتقديم ما نقوم به على مدار الموسم، لدينا القدرات لإحراز الأهداف وللدفاع بشكل جيد أيضًا”.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز 1/0 على نابولي المتصدر، أو بفارق هدفين أو أكثر لضمان التأهل لدور الـ 16 من البطولة.

من جهته قال يورغن كلوب مدرب ليفربول عن جاهزية سادبو ماني: “بإمكانه التعامل مع الألم. إنه أمر رائع وجيد بما فيه الكفاية، لكي نعتمد عليه”.

وأضاف: “ما زال أمامنا دورتين تدريبيتين. سنتمرن في صباح الغد جيدًا، هذا أمر مهم جدًا. لدينا اجتماع للقيام به. في الفريق لا يوجد شيء خطير بعد المباراة، هذا جيد”.

وعن ديان لوفرين قال كلوب: “سنرى كيف ستكون حالة لوفرين، بالأمس كان يتدرب وظهر بشكل جيد، سنرى مدى إمكانية تواجده في قائمة المباراة. لا توجد أخبار سيئة على الأقل”.

واختتم : “آدم لالانا يبدو بخير، لم يخبرني أحد بشيء غير ذلك. كان يركض بالأمس”