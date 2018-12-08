مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة‎

يستعد عشاق كرة القدم ليوم حافل بالمباريات على المستوى العربي والأوروبي.

وتقام العديد من المباريات في الدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والسعودية والألمانية، وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المكتوبة بتوقيت مكة المكرمة.

والبداية مع الدوري الإنجليزي، حيث يحل ليفربول ضيفًا على بورنموث، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويستضيف آرسنال هيديرسفيلد تاون الساعة 18:00، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه فولهام الساعة 18:00 على قناة beIN SPORTS HD 1.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على تشيلسي الساعة 20:30، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويستضيف ليستر سيتي منافسه توتنهام الساعة 22:5 وتبث على قناة beIN SPORTS HD 2.

وفي الدوري الإسباني يستضيف أتلتيكو مدريد منافسه ديبورتيفو ألافيس الساعة 15:00، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3.

في حين يحل إشبيلية ضيفًا على فالنسيا الساعة 18:15، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول الساعة 22:45، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 3.

في الدوري الإيطالي، يلعب نابولي أمام فروسينوني الساعة 17:00.

في حين يحل روما على كالياري الساعة 20:00، ويستضيف لاتسيو سامبدوريا الساعة 22:30.

في الدوري الألماني، يلعب بايرن ميونخ مع نورنبيرغ، الساعة 17:00.

في حين يلعب بروسيا دورتموند مع شالكة الساعة 17:30.

إلى الدوري السعودي، حيث يستضيف الهلال منافسه النصر الساعة 15:05، وتنقل على قناتي KSA Sports HD1، وDawri Plus 1 HD.

ويلعب الأهلي مع الرائد الساعة 17:50، وتنقل على قناة KSA Sports 1، وDawri Plus 1 HD.